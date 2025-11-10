Bebé Raúl nasce em casa com apoio dos bombeiros de Salvaterra de Magos

Uma grávida entrou em trabalho de parto em Salvaterra de Magos e acabou por dar à luz em casa, com o apoio de uma equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros locais. O bebé, chamado Raúl, nasceu saudável e foi transportado com a mãe para o Hospital Vila Franca de Xira.

O relógio marcava 20h28 de domingo, 9 de Novembro, quando uma das equipas de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos foi accionada para socorrer uma grávida em trabalho de parto. À chegada ao local, os operacionais confirmaram que o nascimento era iminente. Sete minutos depois, pelas 20h35, o pequeno Raúl veio ao mundo, num parto tranquilo e seguro realizado em casa, com o apoio da equipa dos soldados da paz.

Segundo a corporação, o parto decorreu sem intercorrências e tanto a mãe como o recém-nascido estão bem. Foi de imediato solicitado o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, que acompanhou o transporte de ambos até ao hospital da mesma localidade, para avaliação e vigilância pós-parto.