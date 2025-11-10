Calçada de Santa Clara em Santarém encerrada ao trânsito por razões de segurança

Uma das opções para chegar à cidade através da Ribeira de Santarém está inoperacional, devido ao risco de desabamento de um muro, que vai ser demolido. A expectativa é que a Calçada de Santa Clara reabra assim que estiverem concluídos esses trabalhos para garantir a segurança de quem ali vive e passa.

A Câmara de Santarém interditou ao trânsito, com excepção de moradores, a Calçada de Santa Clara, que liga a Ribeira de Santarém a Santarém, na zona de São Bento. A medida, tomada na sexta-feira, 7 de Novembro, visa garantir a segurança de pessoas e bens enquanto não for demolida parte de um muro confinante com a via, que deu sinais de instabilidade. A intervenção deve decorre em breve e vai ser supervisionada pela Protecção Civil municipal. Após estar concluída a demolição, a artéria deve ser reaberta à circulação automóvel, disse a O MIRANTE o vereador com pelouro da mobilidade, Pedro Gouveia.

A Calçada de Santa Clara é um dos acessos que liga a Ribeira de Santarém a Santarém, permitindo apenas trânsito automóvel no sentido ascendente. Um pequeno troço da via já se encontrava condicionada e sinalizada há muito tempo devido à instabilidade do muro. Agora, com novos sinais de ameaça de derrocada, optou-se mesmo pela demolição.

Com a Estrada Nacional 114 em obras no sentido ascendente, numa empreitada que se estima que dure quase um ano, a Calçada de Santa Clara funciona como alternativa para muitos automobilistas que querem chegar ao centro da cidade sem terem de passar pela Estrada da Estação, onde os congestionamentos de tráfego acontecem com frequência.

O vereador da oposição Pedro Ribeiro (PS) também deu nota da situação, nas redes sociais, referindo que com as obras na EN114 e com o encerramento da Calçada de Santa Clara, passa a haver apenas uma entrada transitável na cidade para quem vem pela ponte D. Luís - “a estrada que passa pela estação e onde já hoje se vive um verdadeiro caos, mesmo sem este acréscimo de dificuldades”.



Pedro Ribeiro aconselha quem vem da margem sul do Tejo para Santarém a utilizar a Ponte Salgueiro Maia. “Desconheço qual o perigo acrescido que levou a este fecho, mas a situação é de máxima urgência. Os vereadores do PS estão disponíveis para aprovar, de imediato, todas as ações urgentes e legais necessárias para repor a normalidade da circulação”, escreveu ainda o vereador socialista.

Talude na Estrada da Estação continua por resolver

Na última reunião de câmara, Pedro Ribeiro tinha também questionado para quando as obras de reposição do talude que ruiu, em Janeiro de 2024, na muito concorrida Estrada da Estação, na Ribeira de Santarém, e que engoliu parte do passeio. Referindo que se trata de uma obra da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) e que deve ser paga por ela, o vereador sugeriu que a Câmara de Santarém deve pressionar a IP e propor um protocolo em que assumisse a empreitada e depois fosse ressarcida dos custos, de modo a resolver o problema de vez.

Na resposta, o presidente do município, João Leite (PSD), revelou que foram efectuadas várias reuniões com a IP sobre o assunto e avaliado um plano de acção com duas opções. Entretanto, já foi feito o projecto de execução e lançado o concurso público para a empreitada, da responsabilidade da empresa pública. O autarca explicou que se trata de uma empreitada de maior dimensão, que abrange uma zona mais alargada, acrescentando que não havia riscos para a protecção civil que justificassem uma intervenção de urgência.