uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-11-2025 10:56

Comissão de utentes da Castanheira do Ribatejo em risco de ser processada

Comissão de utentes da Castanheira do Ribatejo em risco de ser processada
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em causa está um comunicado emitido pela comissão no final do ano passado onde dizia que a freguesia estava de luto por ter um centro de saúde fantasma. Líder da comissão está incrédulo com a atitude.

O presidente da Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo, Pedro Gago, foi surpreendido a 15 de Outubro ao ser chamado para ir prestar declarações ao posto da GNR da vila no âmbito de um inquérito processual em curso contra a comissão.
Ao dirigente não terão alegadamente sido explicados os factos concretos que estão em cima da mesa, apenas a indicação de que em causa está um comunicado emitido pela comissão no final do ano passado onde se denunciava os problemas da falta de médicos e de condições no centro de saúde da vila, sendo que no mesmo texto se lia que a freguesia estava de luto por ter um centro de saúde fantasma sem médicos. Pedro Gago foi arrolado como testemunha.
“Não me disseram totalmente o que estava em causa, apenas queriam saber quem é que tinha assinado o comunicado e que tinha a ver com o que ali estava escrito, e que depois seria informado do resto pelo tribunal”, critica a O MIRANTE Pedro Gago, que diz também acreditar que se trata de um processo colocado pelas entidades de saúde, locais ou nacionais, algo que ainda não foi possível confirmar ou apurar.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar