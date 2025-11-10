Comissão de utentes da Castanheira do Ribatejo em risco de ser processada

Em causa está um comunicado emitido pela comissão no final do ano passado onde dizia que a freguesia estava de luto por ter um centro de saúde fantasma. Líder da comissão está incrédulo com a atitude.

O presidente da Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo, Pedro Gago, foi surpreendido a 15 de Outubro ao ser chamado para ir prestar declarações ao posto da GNR da vila no âmbito de um inquérito processual em curso contra a comissão.

Ao dirigente não terão alegadamente sido explicados os factos concretos que estão em cima da mesa, apenas a indicação de que em causa está um comunicado emitido pela comissão no final do ano passado onde se denunciava os problemas da falta de médicos e de condições no centro de saúde da vila, sendo que no mesmo texto se lia que a freguesia estava de luto por ter um centro de saúde fantasma sem médicos. Pedro Gago foi arrolado como testemunha.

“Não me disseram totalmente o que estava em causa, apenas queriam saber quem é que tinha assinado o comunicado e que tinha a ver com o que ali estava escrito, e que depois seria informado do resto pelo tribunal”, critica a O MIRANTE Pedro Gago, que diz também acreditar que se trata de um processo colocado pelas entidades de saúde, locais ou nacionais, algo que ainda não foi possível confirmar ou apurar.

