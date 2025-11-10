Sociedade | 10-11-2025 14:57
Faleceu Maria Fernanda do Céu Centeio
Faleceu este domingo Maria Fernanda do Céu Centeio, mãe do jornalista João Céu e Silva e do psicólogo Carlos Céu e Silva, com raízes em Alpiarça.
Faleceu este domingo Maria Fernanda do Céu Centeio, mãe do jornalista João Céu e Silva e do psicólogo Carlos Céu e Silva, com raízes em Alpiarça. O funeral vai realizar-se esta terça-feira, dia 11. O velório está marcado para as 10h00 nas Capelas Mortuárias da Igreja Sao Joao de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa e o serviço religioso inicia-se pelas 14h30, com saída após o fim da Missa de Corpo Presente para o Cemitério de Carnide.
