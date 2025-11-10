Sociedade | 10-11-2025 10:57
Jovem apanhado com haxixe durante operação da GNR em Marinhais
Nervosismo do condutor e odor intenso denunciaram condutor de viatura durante uma fiscalização rodoviária em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.
Um homem de 24 anos foi detido em flagrante delito, no dia 6 de Novembro, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Marinhais, revela o Comando Territorial de Santarém da GNR.
A detenção ocorreu no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, quando os militares abordaram uma viatura cujo condutor manifestou um comportamento suspeito. Segundo a força de segurança, o homem apresentava sinais de nervosismo e o automóvel libertava um odor intenso a produto estupefaciente. Perante as suspeitas, foi efectuada uma busca sumária ao veículo e uma revista de segurança ao indivíduo, tendo sido encontradas várias doses de haxixe e material associado ao tráfico. No total, a GNR apreendeu 52 doses de haxixe, 125 euros em numerário, uma balança de precisão e diversos sacos usados para acondicionar doses individuais.
O suspeito foi detido, constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar