Jovem apanhado com haxixe durante operação da GNR em Marinhais

Nervosismo do condutor e odor intenso denunciaram condutor de viatura durante uma fiscalização rodoviária em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.

Um homem de 24 anos foi detido em flagrante delito, no dia 6 de Novembro, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Marinhais, revela o Comando Territorial de Santarém da GNR.

A detenção ocorreu no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, quando os militares abordaram uma viatura cujo condutor manifestou um comportamento suspeito. Segundo a força de segurança, o homem apresentava sinais de nervosismo e o automóvel libertava um odor intenso a produto estupefaciente. Perante as suspeitas, foi efectuada uma busca sumária ao veículo e uma revista de segurança ao indivíduo, tendo sido encontradas várias doses de haxixe e material associado ao tráfico. No total, a GNR apreendeu 52 doses de haxixe, 125 euros em numerário, uma balança de precisão e diversos sacos usados para acondicionar doses individuais.

O suspeito foi detido, constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.