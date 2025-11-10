Moradores de Arcena vítimas de puxada ilegal já têm electricidade

Fornecimento eléctrico foi reposto na última semana depois de mais de 15 dias às escuras. Puxada eléctrica ilegal também avariou dezenas de electrodomésticos e os moradores estão a tentar que o município pague a despesa.

Quase duas semanas e meia depois de uma puxada ilegal ter deixado mais de duas dezenas de famílias de Arcena sem electricidade a luz voltou na última semana o problema parece estar ultrapassado por agora. A informação é confirmada a O MIRANTE por Carolina Santos, moradora e responsável pelo condomínio.

A puxada ilegal, no entanto, parece ter danificado vários electrodomésticos do edifício que estavam ligados à rede, estando actualmente os moradores a tentar encontrar junto da câmara municipal uma forma desta os poder comparticipar pelos custos. O caso, recorde-se, aconteceu no nº13 da Rua José Augusto Gomes em Arcena, Alverca, depois dos moradores de uma fracção municipal, ocupada ilegalmente, terem feito uma puxada não autorizada no quadro eléctrico do edifício, situação que o sobrecarregou e levou a um incêndio que, por pouco, não se alastrou a todo o prédio. Dos oito apartamentos ali existentes apenas três são de proprietários privados, sendo os restantes municipais.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE