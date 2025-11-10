uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-11-2025 13:53

Protesto de popular deixa obra parada em Torres Novas

Protesto de popular deixa obra parada em Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Trabalhadores e máquinas foram impedidas de dar início à empreitada de beneficiação da Estrada da Azulada. Cidadão alega ser dono de parte do percurso que a Câmara de Torres Novas quer alcatroar.

O arranque da tão aguardada obra de beneficiação da Estrada da Azulada, entre Beselga de Cima e Fungalvaz, no concelho de Torres Novas, previsto para esta segunda-feira, 10 de Novembro, foi suspenso devido ao protesto de um cidadão que alega ser proprietário de uma parte do percurso. Os trabalhadores da empresa à qual a Câmara de Torres Novas adjudicou a empreitada foram para o local mas viram-se impedidos de trabalhar depois de um veículo ter sido estacionado na estrada de modo a travar o avanço das máquinas, disse a O MIRANTE o presidente da Junta de Freguesia de Assentiz, João Oliveira.

Segundo o autarca esta era uma intervenção há muito esperada pela população por se tratar de uma estrada, em terra batida, que liga duas localidades do concelho e que estava “muito danificada”. Ao longo dos anos, explica, têm sido feitas intervenções pontuais de melhoramento, mas nada que se comparasse a esta intervenção que inclui o alcatroamento do percurso. Também nessas, vinca, tem sido recorrente o protesto do cidadão que alega ser dono de parte do terreno, na zona da cascata da Azulada, tendo para isso, “colocado um marco em cimento” a assinalar a sua propriedade.

“A câmara tem um projecto aprovado e a empresa está aqui para fazer o trabalho e não pode”, lamenta João Oliveira. Durante a tarde é esperado que o presidente do município de Torres Novas, José Trincão Marques se desloque ao local.

O anterior executivo da Câmara de Torres Novas aprovou no início deste ano a minuta de contrato e adjudicação da empreitada de Beneficiação da Rede Viária Municipal à empresa Civibérica - Obras Civis, S.A., pelo valor global de 1,1 milhão de euros (mais IVA) e prazo de execução de 180 dias. Entre as beneficiações previstas, que resultam de um levantamento de necessidades de intervenção, está a Estrada da Azulada.
*Notícia em actualização.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar