Torres Novas celebra sabores tradicionais no Festival Gastronómico das Couves com Feijões

De 14 a 23 de Novembro, o município de Torres Novas promove o VIII Festival Gastronómico das Couves com Feijões, um evento que reúne 41 restaurantes aderentes e celebra um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia torrejana. A iniciativa, que conta com o envolvimento da Confraria das Couves com Feijões de Carvalhal da Aroeira, tem como principal objectivo preservar e valorizar a tradição culinária local, promovendo o contacto entre a comunidade, os visitantes e os sabores típicos da região.

Durante os 10 dias do festival, será possível degustar as tradicionais couves com feijões em múltiplas variações e acompanhamentos, reflectindo a diversidade e criatividade da restauração torrejana. Mais do que um evento gastronómico, o festival pretende reforçar a identidade cultural e rural do concelho, convidando residentes e visitantes a descobrir o melhor da cozinha tradicional num ambiente de convívio e partilha à mesa. A lista de restaurantes aderentes e pratos disponíveis encontra-se disponível para consulta no site oficial do município de Torres Novas.