uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-11-2025 12:00

Torres Novas celebra sabores tradicionais no Festival Gastronómico das Couves com Feijões

Torres Novas celebra sabores tradicionais no Festival Gastronómico das Couves com Feijões
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festival Gastronómico das Couves com Feijões, em Torres Novas, pretende valorizar os produtos da região e promover um dos pratos emblemáticos da cozinha torrejana.

De 14 a 23 de Novembro, o município de Torres Novas promove o VIII Festival Gastronómico das Couves com Feijões, um evento que reúne 41 restaurantes aderentes e celebra um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia torrejana. A iniciativa, que conta com o envolvimento da Confraria das Couves com Feijões de Carvalhal da Aroeira, tem como principal objectivo preservar e valorizar a tradição culinária local, promovendo o contacto entre a comunidade, os visitantes e os sabores típicos da região.
Durante os 10 dias do festival, será possível degustar as tradicionais couves com feijões em múltiplas variações e acompanhamentos, reflectindo a diversidade e criatividade da restauração torrejana. Mais do que um evento gastronómico, o festival pretende reforçar a identidade cultural e rural do concelho, convidando residentes e visitantes a descobrir o melhor da cozinha tradicional num ambiente de convívio e partilha à mesa. A lista de restaurantes aderentes e pratos disponíveis encontra-se disponível para consulta no site oficial do município de Torres Novas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar