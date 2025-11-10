Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos no top dos 30 municípios mais competitivos do país

Estudo desenvolvido pelo Instituto + Liberdade divulgado em Outubro coloca os 186 municípios com mais de 10 mil habitantes em análise, deixando vários concelhos da região bem colocados e com algumas surpresas. Fora dos 30 maiores só Santarém e Alenquer chegam perto, na 44ª e 45ª posição. O pior colocado é Abrantes, na 158º posição.

Os concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos estão entre os 30 municípios mais competitivos do país, aponta um estudo do Instituto + Liberdade divulgado no final de Outubro, que compara a atractividade e qualidade de serviços e infraestruturas dos 186 municípios nacionais com mais de 10 mil habitantes.

O objectivo do estudo é evidenciar boas práticas a nível local mas também fragilidades. Vila Franca de Xira é o concelho mais bem colocado da área de abrangência de O MIRANTE, na 19ª posição, destacada pelos rendimentos familiares e competitividade envolvente quando comparada com os vizinhos da Área Metropolitana de Lisboa. Já Arruda dos Vinhos surpreende ao estar na 29ª posição, ocupando o top 10 nacional na categoria de capital humano, devido à baixa taxa de desemprego e forte crescimento populacional.

Na lista dos 186 municípios segue-se Santarém na 44ª posição (estando no top 15 nacional na área da saúde) e Alenquer, em 45º lugar, graças a uma boa pontuação na área do capital produtivo e na protecção e justiça, com tribunal e polícia municipal. Por áreas há também outras surpresas no índice apresentado pelo instituto. Na educação Rio Maior destaca-se pela elevada dotação de docentes no ensino não superior e Alcanena na cultura e entretenimento, por concentrar uma forte oferta cultural.

