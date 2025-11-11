uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 11-11-2025 11:41

Duas detenções e 12 contraordenações em operação da PSP no Entroncamento e Torres Novas

PSP levou a cabo uma operação nas cidades do Entroncamento e Torres Novas de fiscalização rodoviária, controlo de substâncias ilícitas e verificação de documentos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou na madrugada de 8 de Novembro uma operação policial nas cidades do Entroncamento e Torres Novas que incidiu sobre a fiscalização rodoviária, o controlo de substâncias ilícitas e a verificação de situações documentais e administrativas. Durante a operação 144 condutores foram submetidos ao teste de álcool e dois foram detidos por condução em estado de embriaguez e por falta de habilitação legal para a condução.
A PSP elaborou ainda seis contraordenações por condução sob influência do álcool; duas por falta de inspeção periódica obrigatória; duas por ausência de seguro de responsabilidade civil automóvel; uma por condução com carta caducada; uma por falta de aplicação móvel ou cartão de condução digital (TVDE). Foi também apreendido um veículo, documentos e registado um aviso de apresentação de documentos.
Relativamente ao controlo de suspeitos, oito cidadãos estrangeiros foram alvo de verificação documental e três pessoas foram identificadas por posse de produto estupefaciente.
A acção contou com a participação de efectivos de várias valências da Divisão Policial de Tomar, apoiados por equipas do Núcleo de Armas e Explosivos e do Núcleo de Investigação Criminal.

