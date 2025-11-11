Estar solteiro não é o mesmo que estar sozinho

Quando enfrentou um cancro Margarida Lopes percebeu que estar solteira não era o mesmo que estar só. Rodrigo Cardoso encontrou no voluntariado e no exercício físico formas de contornar uma vida de trabalho solitária. Estar numa relação duradoura ainda é objectivo de vida para uns como forma de escapar à solidão, mas há quem esteja solteiro e viva muito bem com isso. Esta terça-feira, 11 de Novembro, assinala-se o Dia do Solteiro.

Margarida Lopes sempre teve o sonho de casar e ter filhos. Pensava que isso lhe ia acontecer porque é “o que acontece à maioria das pessoas”. Foi morar sozinha, comprou casa assim que terminou o ensino superior, e ao longo dos anos foi tendo várias experiências amorosas que não correram bem, a mais longa com a duração de três anos. Com o passar dos anos e depois de algumas tentativas falhadas, a disponibilidade para amar e ser amada foi esmorecendo e hoje, aos 56 anos, garante que já não pensa em encontros e namorados.

Um dos maiores desafios que teve de enfrentar na vida foi quando em Maio do ano passado descobriu que tinha cancro da mama. Depois de ter sido operada ao tumor em Agosto, apanhou uma bactéria que não foi logo detectada e que obrigou a uma cirurgia arriscada à coluna. O resultado foram várias limitações físicas e neurológicas que a obrigaram a ficar parada durante 18 meses. Durante esses meses diz que nunca esteve sozinha, tendo tido a companhia e apoio de amigos e familiares, nomeadamente nas sessões de quimioterapia, revela a O MIRANTE numa conversa a propósito do Dia dos Solteiros que se assinala a 11 de Novembro.

