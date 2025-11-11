uma parceria com o Jornal Expresso
11/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-11-2025 11:40

Greve na Sumol Compal em Almeirim

Greve na Sumol Compal em Almeirim
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Greve de trabalhadores da fábrica da Sumol Compal, em Almeirim, está convocada para a manhã de quarta-feira, 12 de Novembro.

O STIAC - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, pescas e Serviços Relacionados convocou uma greve de trabalhadores da fábrica da Sumol Compal, em Almeirim, para a manhã de quarta-feira, 12 de Novembro. Os trabalhadores reivindicam aumentos salarias, valorização das categorias profissionais, a negociação do contrato colectivo e é também uma jornada de luta contra o novo pacote laboral que o Governo quer implementar.
A concentração de protesto será realizada a partir das 09h00 da manhã, junto às instalações da empresa em Almeirim.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar