Greve na Sumol Compal em Almeirim

O STIAC - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, pescas e Serviços Relacionados convocou uma greve de trabalhadores da fábrica da Sumol Compal, em Almeirim, para a manhã de quarta-feira, 12 de Novembro. Os trabalhadores reivindicam aumentos salarias, valorização das categorias profissionais, a negociação do contrato colectivo e é também uma jornada de luta contra o novo pacote laboral que o Governo quer implementar.

A concentração de protesto será realizada a partir das 09h00 da manhã, junto às instalações da empresa em Almeirim.