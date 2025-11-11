uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 11-11-2025 12:00

Recolha de sangue em Vialonga apela à solidariedade da comunidade

A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue.

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no próximo dia 15 de novembro, uma recolha de sangue nas instalações da ARPIV – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga, entre as 08h30 e as 12h30.
A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças.
O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa.
Podem participar na ação todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas com um impacto profundo na vida de muitos doentes.
