12/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-11-2025 15:00

24 novos enfermeiros nas unidades de saúde da Lezíria

Os novos profissionais iniciam agora funções em diferentes unidades da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu as boas-vindas a 24 enfermeiros que vão iniciar funções na instituição. A sessão de acolhimento realizou-se no Auditório do Hospital Distrital de Santarém e contou com a presença dos membros do conselho de administração da instituição, que receberam os profissionais com palavras de incentivo e reconhecimento pela escolha da ULS Lezíria.
Os novos profissionais iniciam agora funções em diferentes unidades da instituição, espalhadas por toda a área de abrangência da Lezíria do Tejo, reforçando o compromisso daquela Unidade Local de Saúde com a melhoria contínua dos cuidados de saúde.

