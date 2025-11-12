Sociedade | 12-11-2025 15:00
24 novos enfermeiros nas unidades de saúde da Lezíria
Os novos profissionais iniciam agora funções em diferentes unidades da Unidade Local de Saúde da Lezíria.
A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu as boas-vindas a 24 enfermeiros que vão iniciar funções na instituição. A sessão de acolhimento realizou-se no Auditório do Hospital Distrital de Santarém e contou com a presença dos membros do conselho de administração da instituição, que receberam os profissionais com palavras de incentivo e reconhecimento pela escolha da ULS Lezíria.
Os novos profissionais iniciam agora funções em diferentes unidades da instituição, espalhadas por toda a área de abrangência da Lezíria do Tejo, reforçando o compromisso daquela Unidade Local de Saúde com a melhoria contínua dos cuidados de saúde.
