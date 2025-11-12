Associação de Socorros Mútuos Benaventense prepara novo ciclo com foco em obras e actualização de estatutos 

A Associação de Socorros Mútuos Benaventense (ASMB) vai reunir em assembleia-geral no dia 21 de Novembro, pelas 18h00, na sede da instituição, em Benavente, para uma assembleia-geral ordinária com uma ordem de trabalhos que inclui três pontos centrais: apreciação e votação do Programa de Acção e Orçamento para 2026; remuneração da presidente do conselho de administração; e a actualização dos estatutos para registo junto da Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS).

Em declarações a O MIRANTE, Telma Dinis, presidente do conselho de administração, explicou que a reunião servirá sobretudo para “dar conta das situações que têm vindo a ser corrigidas” ao longo dos últimos anos. “Desde 2021 que tentamos regularizar o registo dos estatutos, mas o processo tem sido sucessivamente devolvido pela Segurança Social com novas exigências. Desta vez esperamos que fique finalmente resolvido”, afirmou.

Entre as correcções impostas estão alterações administrativas e actualizações estruturais decorrentes das recomendações da União das Mutualidades Portuguesas. “Os nossos estatutos eram de 2012 e deixaram de reflectir a realidade da associação, que passou de direcção para conselho de administração. Tivemos de adaptar tudo conforme as novas orientações”, detalhou a responsável.

A dirigente adiantou ainda que a associação prepara uma obra de substituição da cobertura do edifício-sede, uma intervenção que será financiada por fundos comunitários através da Câmara Municipal de Benavente. “A cobertura já está a ceder, está abaulada, e os barrotes de madeira começam a mostrar desgaste. Esta requalificação é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento do espaço”, referiu.

Outro ponto em destaque na assembleia será a regularização da remuneração da presidente do conselho de administração, que, segundo Telma Dinis, deveria ter sido aprovada logo após as eleições de Dezembro de 2024. “Foi um lapso nosso. Trabalhamos com as mesmas pessoas há vários anos e, na falta de órgãos estatutários, é quem cá está que tem de assegurar as funções. Faltava apenas formalizar esta parte”, explicou.

Apesar dos desafios administrativos e estruturais, a presidente assegura que a associação continua activa na prestação de serviços à comunidade. “Mantemos consultas de clínica geral e algumas especialidades, embora seja difícil atrair médicos, porque preferem as grandes estruturas. Ainda assim, fazemos o que é possível… se não existíssemos, seria bem pior”, afirma.

Saúde é a prioridade

A Associação de Socorros Mútuos Benaventense, onde a saúde é prioridade, tem ao dispor da população consultas médicas, serviços de bem-estar e apoio à comunidade. A instituição foi fundada, em 1887, por dois médicos do concelho de Benavente. A ASM Benaventense teve em tempos um papel fundamental na prestação de serviços médicos a todos os munícipes, uma vez que, na altura, nem todos tinham acesso ao Serviço Nacional de Saúde.