12/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-11-2025 19:11

Conselho Intermunicipal do Médio Tejo tomou posse em Tomar

Primeira reunião do novo mandato contou com a presença dos presidentes dos 11 municípios do Médio Tejo. Foram eleitos os presidente e vice-presidentes do órgão, bem como tomadas diversas deliberações.

A reunião da Comunidade Intermunicipal realizada em Tomar na manhã de 12 de Novembro marcou o início do novo mandato, contando com a presença dos presidentes dos 11 municípios que a compõem. Durante o encontro foram eleitos o presidente e os vice-presidentes, bem como tomadas várias deliberações consideradas essenciais para o funcionamento da estrutura intermunicipal. Manuel Valamatos continua como presidente do organismo, bem como Luís Albuquerque e Bruno Gomes também se mantêm nos cargos de vice-presidentes.

Após a primeira reunião do novo mandato, Manuel Valamatos destacou que a Comunidade Intermunicipal é um espaço de concertação estratégica e de construção conjunta entre os municípios, assumindo-se como o local onde se definem as linhas de acção em matéria de coesão territorial. Sublinhou que o organismo representa um instrumento fundamental para o desenvolvimento regional, devendo ser cada vez mais dinâmico, inovador e um parceiro constante dos municípios.

O autarca referiu que ao longo da sua história, a Comunidade Intermunicipal tem vindo a afirmar-se como uma referência na governação intermunicipal, com uma actuação sólida em áreas como a mobilidade, o turismo integrado, a educação e a protecção civil. "Estas são áreas que cada vez ganham maior robustez no âmbito da comunidade intermunicipal", frisou o reeleito presidente.

Foi ainda reforçada a relevância da Comunidade Intermunicipal como órgão decisivo na captação e gestão dos fundos comunitários no âmbito da programação 2030. Também as políticas integradas de habitação foram apontadas por Manuel Valamatos como uma das áreas de referência e grande pertinência para o futuro da região.

