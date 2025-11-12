Sociedade | 12-11-2025 21:00
Executivo da União de Freguesias de Alenquer reúne às primeiras segundas-feiras de cada mês
Foto: União de Freguesias de Alenquer
Executivo da União de Freguesias de Alenquer, presidida por Micael Correia, decidiu realizar reuniões públicas mensais, sempre na primeira segunda-feira de cada mês.
O recém-eleito executivo da União das Freguesias de Alenquer esteve reunido no dia 5 de Novembro e deliberou que as reuniões públicas do executivo terão lugar na sede da freguesia, em Alenquer, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, pelas 21h00.
A deliberação já foi publicada em edital, refere a nota da junta.
Recorde-se que o novo presidente da união de freguesias é Micael Correia, eleito pela coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/PMT/NC). A secretária do executivo é Cristina Maria Gaspar da Ponte, o tesoureiro Pedro Alexandre Moreira e os vogais Ricardo Batista e Cristina Inácio Dias.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Vale Tejo
12-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar