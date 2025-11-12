Executivo da União de Freguesias de Alenquer, presidida por Micael Correia, decidiu realizar reuniões públicas mensais, sempre na primeira segunda-feira de cada mês.

Executivo da União de Freguesias de Alenquer reúne às primeiras segundas-feiras de cada mês

O recém-eleito executivo da União das Freguesias de Alenquer esteve reunido no dia 5 de Novembro e deliberou que as reuniões públicas do executivo terão lugar na sede da freguesia, em Alenquer, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, pelas 21h00.

A deliberação já foi publicada em edital, refere a nota da junta.

Recorde-se que o novo presidente da união de freguesias é Micael Correia, eleito pela coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/PMT/NC). A secretária do executivo é Cristina Maria Gaspar da Ponte, o tesoureiro Pedro Alexandre Moreira e os vogais Ricardo Batista e Cristina Inácio Dias.



