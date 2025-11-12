Nova equipa da Câmara de Tomar reforça proximidade com os trabalhadores





O novo executivo da Câmara Municipal de Tomar iniciou o mandato com um conjunto de encontros destinados a promover a proximidade e o diálogo com os trabalhadores municipais. Ao longo de quatro dias consecutivos, o executivo liderado por Tiago Carrão (PSD) visitou os diversos serviços da autarquia, num gesto simbólico de abertura, escuta activa e valorização do trabalho de cada colaborador.

Recém-eleito, o presidente apresentou a sua equipa executiva, composta pela vice-presidente Célia Bonet e pelos vereadores Sandra Cardoso e Samuel Fontes, bem como a estrutura de apoio que integra Ana Palmeiro Calado (chefe de gabinete), Fernando Filipe Cândido, António Pedro Costa e Telmo Farinha. Em cada encontro, Tiago Carrão destacou a importância de construir uma relação assente na confiança mútua, no respeito institucional e na cooperação entre todos os sectores. Sublinhou que o sucesso das políticas municipais depende, em grande medida, do empenho e dedicação dos trabalhadores, considerados o verdadeiro motor da autarquia.

O novo presidente anunciou ainda várias medidas destinadas a promover a valorização profissional e o bem-estar no local de trabalho, entre as quais se destaca o lançamento de um concurso interno de ideias, que pretende estimular a inovação e a participação activa dos funcionários na melhoria contínua dos serviços públicos. A formação contínua, o reforço das competências individuais e a definição de critérios de meritocracia justos e transparentes serão também prioridades deste novo ciclo autárquico.

Paralelamente, o executivo pretende avançar com uma reestruturação orgânica dos serviços municipais, ajustando-os aos desafios actuais e futuros do concelho. “Queremos uma câmara mais próxima, dinâmica e participativa. Este será um mandato de envolvimento, exigência e cooperação, sempre com os olhos postos no futuro de Tomar”, afirmou Tiago Carrão durante as sessões com os trabalhadores.