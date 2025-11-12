uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 12-11-2025 10:00

Nova equipa da Câmara de Tomar reforça proximidade com os trabalhadores

Executivo municipal de Tomar visitou serviços da autarquia. Foto Município de Tomar
Executivo liderado por Tiago Carrão visitou os diversos serviços da Câmara de Tomar. Encontros destinaram-se a promover a proximidade e o diálogo com todos os trabalhadores municipais.



O novo executivo da Câmara Municipal de Tomar iniciou o mandato com um conjunto de encontros destinados a promover a proximidade e o diálogo com os trabalhadores municipais. Ao longo de quatro dias consecutivos, o executivo liderado por Tiago Carrão (PSD) visitou os diversos serviços da autarquia, num gesto simbólico de abertura, escuta activa e valorização do trabalho de cada colaborador.
Recém-eleito, o presidente apresentou a sua equipa executiva, composta pela vice-presidente Célia Bonet e pelos vereadores Sandra Cardoso e Samuel Fontes, bem como a estrutura de apoio que integra Ana Palmeiro Calado (chefe de gabinete), Fernando Filipe Cândido, António Pedro Costa e Telmo Farinha. Em cada encontro, Tiago Carrão destacou a importância de construir uma relação assente na confiança mútua, no respeito institucional e na cooperação entre todos os sectores. Sublinhou que o sucesso das políticas municipais depende, em grande medida, do empenho e dedicação dos trabalhadores, considerados o verdadeiro motor da autarquia.
O novo presidente anunciou ainda várias medidas destinadas a promover a valorização profissional e o bem-estar no local de trabalho, entre as quais se destaca o lançamento de um concurso interno de ideias, que pretende estimular a inovação e a participação activa dos funcionários na melhoria contínua dos serviços públicos. A formação contínua, o reforço das competências individuais e a definição de critérios de meritocracia justos e transparentes serão também prioridades deste novo ciclo autárquico.
Paralelamente, o executivo pretende avançar com uma reestruturação orgânica dos serviços municipais, ajustando-os aos desafios actuais e futuros do concelho. “Queremos uma câmara mais próxima, dinâmica e participativa. Este será um mandato de envolvimento, exigência e cooperação, sempre com os olhos postos no futuro de Tomar”, afirmou Tiago Carrão durante as sessões com os trabalhadores.

