Sociedade | 12-11-2025 13:44
Obras na Calçada de Santa Clara em Santarém devem durar até final da semana
FOTO – Facebook João Teixeira Leite
Acesso que liga a Ribeira de Santarém a Santarém foi encerrado ao trânsito no dia 7 de Novembro por razões de segurança
Já estão em curso os trabalhos de demolição e estabilização do talude da Calçada de Santa Clara, que liga a Ribeira de Santarém a Santarém e que se encontra encerrada desde sexta-feira, 7 de Novembro, por razões de segurança. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, divulgou que se os trabalhos decorrerem com normalidade prevê-se que reabra na próxima sexta feira aquele acesso à cidade, que só permite circulação automóvel no sentido ascendente.
