Sessão de informação para consumidores idosos no Mercado de Alenquer

A iniciativa pretende esclarecer temas relacionados com burlas, vendas agressivas, contratos de crédito e prazos de reclamação.

O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Alenquer (SMIC) vai promover, em conjunto com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, mais uma sessão de informação destinada aos consumidores idosos.

A acção está marcada para o dia 20 de Novembro, quinta-feira, entre as 15h00 e as 16h00, no Mercado Municipal de Alenquer, e tem como objectivo esclarecer temas como vendas agressivas e contratos de crédito, burlas, comportamentos a adoptar e prazos de reclamação.

A iniciativa surge no âmbito do lançamento do Guia Prático para Consumidores Idosos pela Direcção-Geral do Consumidor e pretende reforçar a literacia dos cidadãos mais velhos em matéria de consumo.

A participação na sessão é gratuita, mas requer inscrição prévia através do formulário disponível online.