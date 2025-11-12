Tomar aderiu ao exercício “A Terra Treme”

O município de Tomar associou-se à 13.ª edição do exercício nacional “A Terra Treme”, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). A iniciativa, que decorreu no dia 5 de Novembro, às 11h05, visa sensibilizar a população para o risco sísmico e reforçar comportamentos de autoprotecção.

Em articulação com o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, a Divisão de Protecção Civil de Tomar acompanhou o exercício prático na Escola Básica Gualdim Pais (2.º e 3.º ciclos), uma das primeiras do concelho a aderir a este projecto. Alunos, professores e restante comunidade educativa participaram na simulação de um sismo, aplicando os três gestos que salvam vidas: baixar, proteger e aguardar. A acção contou ainda com o apoio dos Bombeiros do Município de Tomar, que demonstraram técnicas de escoramento em madeira, utilizadas para suporte temporário de estruturas após um sismo.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, marcou presença na iniciativa, enquanto responsável pelo pelouro da Protecção Civil, reforçando o compromisso do município com a educação para a prevenção e segurança. Estiveram também presentes representantes da Protecção Civil, Bombeiros, Junta de Freguesia Urbana, Comando Sub-Regional do Médio Tejo e do Agrupamento de Escolas Templários.