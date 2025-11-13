Chuvas intensas levam ao corte de três estradas no concelho de Benavente

A Protecção Civil de Benavente anunciou esta quinta-feira, 13 de Novembro, o corte de três vias municipais devido a inundações resultantes do mau tempo, que voltou a provocar constrangimentos na circulação rodoviária em várias zonas do concelho.

Segundo a autarquia, encontra-se encerrada a Estrada Municipal 1456 (Estrada do Campo), no troço entre a EN 118 e a EN 10, conhecido como Recta do Cabo. Também a Estrada da Asseiceira, entre a EN 118-1 e a EM 515, foi interditada ao trânsito. Em Santo Estêvão, a Rua Manuel Martins Alves está igualmente cortada entre a Rua das Cardosas e a Rua António Joaquim Alves Inácio.

As autoridades reforçam o alerta aos condutores para que respeitem toda a sinalização colocada no local e não tentem atravessar estradas submersas, sublinhando o risco acrescido associado a correntes de água e zonas de piso instável.

A Protecção Civil Municipal de Benavente garante que continuará a monitorizar a evolução da situação no terreno, comprometendo-se a actualizar a informação sempre que haja alterações relevantes.