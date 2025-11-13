Criado ecocentro em Azambuja para deposição de resíduos eléctricos e de grande dimensão

A vila de Azambuja passou a ter um Ecocentro acessível a toda a população e destinado à colocação voluntária de resíduos de maior dimensão que não devem ser colocados nos contentores ou ecopontos na via pública. O espaço funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Azambuja, na Rua do Grupo Desportivo de Azambuja, de segunda a sábado, das 08h00 às 18h00.

Este novo equipamento, criado pela câmara municipal e junta de freguesia, destina-se, nomeadamente, a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), monos e volumosos como mobílias velhas, madeiras limpas e também resíduos verdes. “Oferece uma solução complementar de acondicionamento, possibilitando que os resíduos sejam ali recolhidos para um processo posterior de transformação e reciclagem”, sublinha o município em comunicado, apelando aos utilizadores que cumpram as regras afixadas no local, garantido a salubridade e o bom funcionamento do mesmo.