CTT negam atrasos na entrega de facturas dos SMAS de Vila Franca de Xira

Os CTT garantiram a O MIRANTE que não têm registo de atrasos na distribuição da correspondência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira. A resposta surge na sequência de queixas que chegaram ao nosso jornal, quer de particulares quer de estabelecimentos comerciais, que se queixaram de não receber as facturas para pagamento atempado e que parte delas chegou às caixas de correio depois de passado o prazo.

Segundo os Correios, “existiram devoluções pontuais devido a alterações de toponímia e à falta de caixa de correio”. Os CTT informam também que, desde Agosto, esta correspondência foi integrada no serviço de correio inteligente, permitindo aos SMAS ter conhecimento do que foi distribuído e onde e quais foram as devoluções pontuais verificadas.