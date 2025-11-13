uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

Sociedade | 13-11-2025 15:00

CTT negam atrasos na entrega de facturas dos SMAS de Vila Franca de Xira

Correios negam falhas na distribuição das facturas dos SMAS garantindo que os atrasos relatados por alguns utentes se devem apenas a situações pontuais de moradas desactualizadas.

Os CTT garantiram a O MIRANTE que não têm registo de atrasos na distribuição da correspondência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira. A resposta surge na sequência de queixas que chegaram ao nosso jornal, quer de particulares quer de estabelecimentos comerciais, que se queixaram de não receber as facturas para pagamento atempado e que parte delas chegou às caixas de correio depois de passado o prazo.
Segundo os Correios, “existiram devoluções pontuais devido a alterações de toponímia e à falta de caixa de correio”. Os CTT informam também que, desde Agosto, esta correspondência foi integrada no serviço de correio inteligente, permitindo aos SMAS ter conhecimento do que foi distribuído e onde e quais foram as devoluções pontuais verificadas.

