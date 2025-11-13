uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-11-2025 18:00

Esfaqueamento na Golegã não põe em causa segurança na Feira Nacional do Cavalo

Esfaqueamento na Golegã não põe em causa segurança na Feira Nacional do Cavalo
Homem de 32 anos foi esfaqueado de madrugada na Feira do Cavalo na Golegã - foto arquivo O MIRANTE
Esfaqueamento aconteceu durante a madrugada do primeiro domingo da Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, após uma rixa junto a um bar instalado fora do recinto do certame.

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na madrugada de domingo, 9 de Novembro, na Feira Nacional do Cavalo da Golegã. Fonte da organização do certame explicou a O MIRANTE que o esfaqueamento surgiu após um rixa junto a um dos novos bares do evento, localizado fora do recinto da feira. O alerta para o esfaqueamento foi dado pelas 3h40. A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Abrantes. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.
Contactado por O MIRANTE, o vice-presidente da Câmara da Golegã lamenta a situação e garante que a mesma não coloca em causa todo o trabalho realizado em prol da segurança de todos os intervenientes no certame. “Temos todos os meios disponíveis e em completo funcionamento. A Feira Nacional do Cavalo é um evento familiar, mas infelizmente estas situações acontecem e são impossíveis de prever”, refere Diogo Rosa. Recorde-se que a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Santarém, está realizar uma operação de segurança até 17 de Novembro, na Golegã e zona envolvente, com o objectivo de garantir “a segurança e a tranquilidade pública de todos os visitantes, entidades e habitantes locais, bem como o controlo e fluidez rodoviária”, lê-se num comunicado da força de segurança. Já no ano passado, no último dia de feira, um homem de 49 anos foi detido depois de confrontos num acampamento na zona de Alverca do Campo, numa das entradas da vila. Os confrontos envolveram um tiroteio, tendo resultado em quatro feridos que foram assistidos no local e transportados para uma unidade hospitalar. Os envolvidos estavam acampados numa zona de campo, fora do recinto da feira, há já alguns dias. Na altura a Polícia Judiciária também tomou conta da ocorrência.

