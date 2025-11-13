Sociedade | 13-11-2025 13:20
Estrada entre Ribeira de Santarém e Vale de Figueira está submersa
A Estrada Municipal entre a Ribeira de Santarém e Vale de Figueira encontra-se submersa, devido às condições climatéricas adversas que têm causado vários estragos na região. A informação foi dada pelo próprio município nas suas redes sociais, apelando à população para não circular na estrada enquanto a situação se mantiver.
