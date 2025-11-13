uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-11-2025 13:20

Estrada entre Ribeira de Santarém e Vale de Figueira está submersa

Estrada entre Ribeira de Santarém e Vale de Figueira está submersa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Estrada Municipal entre a Ribeira de Santarém e Vale de Figueira encontra-se submersa, devido às condições climatéricas adversas que têm causado vários estragos na região. A informação foi dada pelo próprio município nas suas redes sociais, apelando à população para não circular na estrada enquanto a situação se mantiver.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar