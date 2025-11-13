uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-11-2025 10:43

Falhas no abastecimento de água no Carregado devido a rotura em conduta

Foto: O MIRANTE - Rua Castelo Melhor
Rotura numa conduta no Carregado deixa consumidores sem água.

Uma rotura numa conduta de água na Rua Vaz Monteiro, junto ao n.º 194, no Carregado, está a causar perturbações aos consumidores no Casal Sarra, Rua Castelo Melhor e Rua Vaz Monteiro, estendendo-se a alguns pontos da União de Freguesias de Alenquer.
Um dos moradores do Carregado disse, esta manhã, a O MIRANTE que a Águas de Alenquer (AdA) deve reembolsar as pessoas pelos prejuízos causados e que a Câmara de Alenquer devia abrir um inquérito ao serviço de reparação de avarias.
A rotura ocorre precisamente um mês após uma avaria na Estação Elevatória do Carregado, que deixou várias localidades sem água e inundou a Estrada Nacional 1, provocando constrangimentos no trânsito.
O MIRANTE já contactou a AdA várias vezes, no entanto, a empresa não respondeu às questões, nomeadamente quanto aos motivos das roturas e aos investimentos previstos para o concelho de Alenquer.
