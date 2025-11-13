Inundações repetem-se junto à estação de Alverca e não há solução à vista 

A Avenida Infante Dom Pedro, que dá acesso à estação de comboios de Alverca do Ribatejo, voltou a inundar com as fortes chuvadas. Os quintais dos moradores voltaram a ficar alagados, assim como a vala junto ao Centro de Estágios do Futebol Clube de Alverca. O problema não é novo e tem vindo a ser acompanhado por O MIRANTE, mas a verdade é que continua sem solução.

A bacia de retenção de água junto à estação não é suficiente para fazer face às inundações, além de que, desta vez, as tampas de esgoto na Rua da Estação voltaram todas a levantar e a jorrar água. “Alguma coisa tem de ser feita, porque não é a primeira vez que, quando chove intensamente, aquelas tampas levantam e a água sai. E isso não devia acontecer, porque o caudal deveria seguir o seu curso normal e, sendo águas pluviais, se é que são única e exclusivamente águas pluviais, nem deveriam ir para a ETAR”, disse a O MIRANTE o presidente da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos Gonçalves, acrescentando que ocorre uma situação idêntica no Bom Sucesso, que será reportada aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira.



Problema tem décadas e sem solução definitiva

O problema do escoamento de águas na Avenida Infante Dom Pedro está identificado há vários anos. Em Janeiro, os SMAS garantiram ao nosso jornal que têm acompanhado a situação e trabalhado com a empresa Águas do Tejo Atlântico para que se encontre uma solução definitiva para o problema. Apesar da remodelação das infra-estruturas, continuam a ocorrer inundações na zona, sendo insuficiente a capacidade da bacia de retenção. “Quando se verificam fenómenos de elevada pluviosidade num curto espaço de tempo, o sistema de escoamento pode ficar pontualmente menos eficiente”, disseram os SMAS no início do ano.

O MIRANTE questionou a Câmara de Vila Franca de Xira sobre as medidas tomadas desde Janeiro até à data para mitigar ou resolver as cheias naquela zona de Alverca de forma definitiva, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.