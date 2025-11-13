uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 13-11-2025 16:34

Mau tempo deixa duas pessoas desalojadas em Abrantes

foto ilustrativa
Chuvas intensas provocam dezenas de ocorrências no Médio Tejo: Abrantes é o concelho mais afetado

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo registou 64 ocorrências, das quais 26 tiveram lugar em Abrantes, entre as 00h00 e as 11h00 desta quarta-feira.

“Foram sobretudo inundações, desobstruções e quedas de árvores. O concelho de Abrantes continua a ser o mais afetado, com dois desalojados e três deslocados devido à entrada de água nas habitações”, referiu à Lusa o comandante sub-regional, David Lobato, acrescentando que as pessoas afetadas foram realojadas em casa de familiares.

O responsável explicou que, nas últimas 24 horas, caíram cerca de 60 milímetros de chuva na região, o equivalente à média mensal. No total, foram registadas 31 inundações, 10 quedas de árvores, dois desabamentos de estruturas edificadas, cinco limpezas de vias e uma operação de resgate aquático, embora não haja estradas cortadas, persistem várias zonas com ribeiras transbordadas e lençóis de água, sobretudo em Alferrarede.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, confirmou à Lusa que existem “muitas situações críticas”, motivadas pelo transbordo de linhas de água em localidades como Rio de Moinhos, Tramagal, Chainça, Rossio ao Sul do Tejo e Alferrarede. “Há pessoas desalojadas, situações que nos preocupam. Estamos a proceder ao realojamento junto de familiares sempre que possível e, quando não é, recorremos aos nossos meios municipais”, afirmou o autarca, sublinhando que não há feridos, mas sim danos materiais significativos e famílias em situação de fragilidade.

