uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-11-2025 21:00

Município de Santarém inicia inventário arbóreo para reforçar gestão sustentável

catalogamento arvores
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Inventário visa permitir uma gestão mais eficaz do arvoredo urbano, contribuindo para a saúde ambiental da cidade.

O município de Santarém inicia esta semana o inventário da estrutura arbórea urbana, no âmbito do projecto “Territórios Inteligentes”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A acção, com duração prevista de três semanas, visa cumprir o Regime Jurídico de Gestão do Arvoredo Urbano, que obriga os municípios a identificarem e registarem as árvores existentes em espaços públicos e privados sob sua gestão.
Em comunicado, a autarquia refere que o levantamento permitirá “uma gestão mais eficaz do arvoredo urbano”, contribuindo para a “saúde ambiental da cidade” e para a “valorização da estrutura verde urbana”. O inventário será disponibilizado numa plataforma electrónica, permitindo o acesso público à informação sobre o estado e a distribuição das árvores no concelho.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar