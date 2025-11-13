Sociedade | 13-11-2025 21:00
Município de Santarém inicia inventário arbóreo para reforçar gestão sustentável
Inventário visa permitir uma gestão mais eficaz do arvoredo urbano, contribuindo para a saúde ambiental da cidade.
O município de Santarém inicia esta semana o inventário da estrutura arbórea urbana, no âmbito do projecto “Territórios Inteligentes”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A acção, com duração prevista de três semanas, visa cumprir o Regime Jurídico de Gestão do Arvoredo Urbano, que obriga os municípios a identificarem e registarem as árvores existentes em espaços públicos e privados sob sua gestão.
Em comunicado, a autarquia refere que o levantamento permitirá “uma gestão mais eficaz do arvoredo urbano”, contribuindo para a “saúde ambiental da cidade” e para a “valorização da estrutura verde urbana”. O inventário será disponibilizado numa plataforma electrónica, permitindo o acesso público à informação sobre o estado e a distribuição das árvores no concelho.
