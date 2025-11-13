uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-11-2025 15:21

Nove pessoas desalojadas na Glória do Ribatejo e Abrantes devido ao mau tempo

chuva mau tempo
Depressão Cláudia deixou esta quinta-feira, 13 de Novembro, nove pessoas desalojadas na Glória do Ribatejo e em Abrantes.

Portugal continental registou, até às 13h00 desta quinta-feira, 13 de Novembro, 1.292 ocorrências devido ao mau tempo, que resultaram em duas mortes, um ferido ligeiro e nove pessoas desalojadas, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
O ponto de situação foi feito pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, aos jornalistas, na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, distrito de Lisboa, pelas 13h30, o qual especificou que houve cinco desalojados na Região do Médio Tejo, no concelho de Abrantes, e quatro na Lezíria do Tejo, na localidade de Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, ambos os casos no distrito de Santarém.
O comandante destacou as inundações, as quedas de estruturas, as quedas de árvores e limpezas de via, como as ocorrências em maior número, tendo sido também efectuados três salvamentos terrestres e cinco aquáticos. Em termos de vítimas, o responsável apontou para duas mortes em Fernão Ferro, no Seixal, distrito de Setúbal, devido à inundação de uma habitação, e para um ferido ligeiro, na sequência de uma queda de árvore no concelho de Serpa, distrito de Beja.
A depressão Cláudia afecta desde quarta-feira Portugal continental e o arquipélago da Madeira com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Nos distritos de Santarém e Setúbal, o IPMA emitiu um aviso vermelho, o mais grave, de chuva por vezes forte e persistente até às 10h00 de hoje. O distrito de Faro está sob aviso meteorológico vermelho até às 15h00. O resto do continente e o arquipélago da Madeira estão sob aviso Amarelo.
O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

