Sociedade | 13-11-2025 11:58
Obras para estabilizar talude dos reservatórios de Santa Catarina em Santarém
foto ilustrativa
A empresa municipal Águas de Santarém divulgou em comunicado que está a executar uma intervenção de estabilização e requalificação do talude adjacente aos reservatórios de Santa Catarina, que poderá, pontualmente, causar condicionamentos de trânsito na zona envolvente, devidamente sinalizados no local. A obra tem como objectivo garantir melhores condições de segurança estrutural, prevenir e conter fenómenos de instabilidade presentes e futuros de taludes e prolongar a vida útil dos ativos aí instalados.
De acordo com a Águas de Santarém, a empreitada está a ser realizada pela empresa Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., seleccionada através do procedimento de consulta, no âmbito da estratégia de reforço da segurança e fiabilidade das infraestruturas de abastecimento de água do concelho de Santarém. “A Águas de Santarém conta com a melhor colaboração de todos os automobilistas, residentes e demais utilizadores, agradecendo a compreensão para eventuais incómodos temporários”, lê-se no comunicado.
A empresa acrescenta que, embora não se prevejam falhas no abastecimento de água, não está excluída totalmente a necessidade de se efectuarem manobras operacionais pontuais na rede, que possam causar pequenas alterações de pressão ou breves interrupções localizadas. Se isso suceder, a Águas de Santarém garante que tudo fará para minimizar o impacto junto dos consumidores e divulgará previamente, pelos seus canais habituais de comunicação, qualquer constrangimento de maior relevância.
