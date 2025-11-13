uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-11-2025 14:30

Petição para demitir Rosa do Céu da Fundação José Relvas
Em causa está o que a petição designa de autoritarismo, falta de transparência e uma gestão que está a por em causa o legado da instituição

Uma gestão unilateral, pouco flexível que tem vindo a comprometer seriamente o futuro e bem-estar das crianças da valência infantil da Fundação José Relvas em Alpiarça são razões apontadas para pedir numa petição pública a demissão de Joaquim Rosa do Céu de director executivo da instituição.

A petição em nome de familiares, amigos e responsáveis de alunos e ex-alunos da fundação aponta uma forma de trabalho “pouco empática e rígida” do dirigente, que acumula o cargo de presidente do conselho de administração. Situação que “está lentamente a comprometer a sustentabilidade deste legado”, salientando ainda a falta de diálogo, de transparência na gestão financeira, ausência de investimento em material didático e inexistência de um plano pedagógico modernizado e estimulante.

A petição que já tem 27 subscritores está disponível em https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT128524

* Saiba mais pormenores na edição semanal em papel que saiu esta quinta-feira

