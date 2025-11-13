Presidente da Câmara de Tomar manifesta pesar pela morte de idosa em lar ilegal
Tiago Carrão apresentou condolências à família enlutada e amigos da vítima. Presidente da Câmara de Tomar esclarece que elevador onde se deu o acidente mortal não se encontra sujeito a inspecção municipal.
O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (AD), manifestou o seu pesar pela morte da idosa de 93 anos que ficou presa num elevador do lar Villa das Maias, situado em Água das Maias, no concelho de Tomar. O autarca enviou, em nome do município, as condolências à família e aos amigos da vítima e esclareceu que o elevador onde ocorreu a tragédia não se encontra sujeito a inspecção municipal.
“O referido equipamento não integra a lista de elevadores cuja inspecção se encontra sob a responsabilidade do Município de Tomar”, frisa o autarca em comunicado. Tiago Carrão sublinha ainda que o município tem conhecimento de que o caso se encontra em investigação, manifestando total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes.
Recorde-se que a idosa de 93 anos faleceu no dia 7 de Novembro. A vítima, que estava numa cadeira de rodas, caiu desamparada dentro de um elevador monta-cargas, tendo sido esmagada por uma viga. Dentro do elevador encontrava-se outra utente em cadeira de rodas, que não testemunhou o acidente por estar de costas para a vítima. O lar Villa das Maias, onde a vítima mortal residia, é considerado ilegal, contando com processos anteriores de contraordenações em tribunal, segundo O MIRANTE conseguiu apurar.