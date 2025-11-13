Refood Santarém vandalizada deixa dezenas sem acesso a alimentos

Fechadura do portão foi vandalizada ontem, dia 12, impedindo o acesso dos voluntários e deixando 54 beneficiários sem refeições.

Na manhã de 12 de novembro, os voluntários da Refood Santarém encontraram o portão de acesso às instalações vandalizado, com a fechadura entupida com o que parecia ser silicone e limalhas de metal, impossibilitando assim a entrada dos voluntários no espaço.

O incidente obrigou à suspensão de todas as recolhas alimentares do dia, deixando 54 beneficiários sem acesso imediato a refeições, estando entre eles 25 famílias e 23 pessoas em situação de sem-abrigo . Todas as recolhas alimentares previstas para o dia foram também anuladas por impossibilidade de armazenamento, tendo sido, por isso descartadas de acordo com a lei.

Em comunicado, a coordenação da Refood Santarém classificou o acto como “inqualificável” e informou ter apresentado participação às autoridades competentes, aguardando o resultado das investigações. A organização lamenta o sucedido e reforça a necessidade de encontrar uma nova localização para o Centro de Operações, um objetivo antigo que agora se tornou ainda mais urgente.