13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-11-2025 10:38

Suspeitos de crimes de homicídio em Madrid detidos no Entroncamento e Santa Margarida

Suspeitos ficaram em prisão preventiva e terão provocado a morte de um cidadão marroquino e lesões graves num cidadão espanhol. Além do crime de homicídio, detidos são suspeitos de tráfico de droga, detenção de arma proibida e dano com arma de fogo.

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira, 11 de Novembro, quatro cidadãos portugueses para procedimento criminal por suspeitas de dois crimes de homicídio qualificado, um dos quais na forma tentada, praticados em Madrid, divulgou o Ministério Público. Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que os suspeitos foram detidos na sequência da emissão de mandados de detenção europeus pelas autoridades judiciárias de Espanha, por suspeitas da prática dos crimes, em Madrid, em Março passado.
Segundo fonte da Polícia Judiciária, as detenções ocorreram no Entroncamento e Santa Margarida, e em Nisa, no distrito de Portalegre. "Os referidos cidadãos opuseram-se à entrega às autoridades espanholas". adiantou o MP, acrescentando que "em conformidade com o promovido pelo Ministério Público, foi determinado que os mesmos aguardassem os termos do processo na situação de detidos". Entretanto a PJ divulgou um comunicado acrescentando que os suspeitos, que ficaram em prisão preventiva, terão cometido os crimes que provocaram a morte de um cidadão marroquino e lesões graves num cidadão espanhol. Além do crime de homicídio, os detidos são suspeitos de tráfico de droga, detenção de arma proibida e dano com arma de fogo.
A operação, denominada "Fribérico", foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, em colaboração com a Guardia Civil de Espanha e a investigação em território português corre termos no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém.
