Tentou atropelar polícias e acabou interceptado na A1 em Aveiras de Cima

Um homem que conduzia de forma perigosa e sob influência de álcool e drogas tentou atropelar vários polícias que o abordaram no IC19 e a perseguição policial só acabou na área de serviço da Auto-Estrada do Norte (A1) em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja. O caso aconteceu a 10 de Novembro, durante uma acção de fiscalização rodoviária em que os policias verificaram um veículo a circular de forma irregular no IC19 e, ao tentarem proceder à sua abordagem, o condutor desobedeceu às sucessivas ordens de paragem, iniciando uma fuga em alta velocidade. "Na tentativa de evadir-se à fiscalização praticou diversas manobras perigosas, provocou colisões com infraestruturas rodoviárias e com um outro veículo, colocando em risco os restantes utentes da via", refere a PSP em comunicado.

Insistindo com uma condução errática, os polícias optaram por realizar um seguimento discreto até estarem reunidas as condições para proceder à abordagem do suspeito. Dada a suspeita da viatura ser furtada, foram feitas diligências para se apurar a propriedade da mesma, conseguindo apurar-se que o carro pertencia a uma empresa de aluguer de viaturas e tinha dispositivo de localização, o qual permitiu que os agentes fizessem um seguimento com uma maior distância do veículo em fuga.

"Este seguimento prolongou-se ao longo de várias vias rápidas e urbanas, até que, já em zona urbana estreita, numa primeira tentativa de abordar o suspeito, este arrancou violentamente na direcção dos polícias, com o intuito de os atropelar, vindo a embater num deles, prosseguindo a fuga. Após esta situação, de novo através da localização GPS, foi possível continuar o seguimento à viatura, sem que o suspeito se apercebesse", explica a PSP.

O veículo acabou por ser interceptado na área de serviço da A1 em Aveiras de Cima, tendo o condutor resistido de forma activa à detenção, agredindo os polícias "com mordeduras e empurrões", o que obrigou ao uso da força para a sua imobilização. Aquando da abordagem, confirma a PSP, dois polícias sofreram ferimentos havendo a necessidade de receberem assistência hospitalar. Foi ainda identificado um passageiro no interior do veículo que não ofereceu resistência. O suspeito, explica a polícia, foi submetido a teste de alcoolemia, apresentando uma taxa de 0,94 g/l, tendo sido solicitada contraprova por análise sanguínea, cujo resultado se aguarda. "No decurso da busca ao veículo foram apreendidos 645 euros em numerário, várias doses individuais de haxixe e uma botija de óxido nitroso, substância que o suspeito se encontrava a consumir durante a primeira tentativa de abordagem", refere o comunicado.