14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-11-2025 12:00

Cartaxo e Coruche recebem campanha nacional de dadores de medula óssea

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação apela à participação de jovens entre os 18 e os 35 anos.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) vai realizar no domingo, 16 de Novembro, uma campanha nacional de inscrição de potenciais dadores de medula óssea, com duas acções no distrito de Santarém.
Cartaxo e Coruche acolhem pontos de recolha destinados a aumentar a base de dadores, essencial para doentes que aguardam transplante.
No Cartaxo, a recolha decorre no Centro Social Ouriense, na Rua António Francisco Ribeiro Ferreira, entre as 09h00 e as 13h00, assegurada pela brigada de Vila Chã de Ourique. Em Coruche, a iniciativa tem lugar nas Piscinas Municipais, na Rua Capitão Salgueiro Maia, à mesma hora, com o apoio do Corpo de Dadores Benevolentes de Sangue do concelho.
Sob o mote “Hoje, o Afonso… amanhã um de nós!”, a campanha procura sensibilizar para a importância de aumentar o registo de doadores, lembrando que uma simples dádiva pode representar a diferença entre a vida e a morte para quem sofre de doenças hematológicas graves.
Para ser potencial dador é necessário ter entre 18 e 35 anos, ser saudável e não ter recebido transfusões de sangue.
