Sociedade | 14-11-2025 07:00

Centro de Solidariedade Social de Sourões com novos órgãos sociais

Mário Ramos mantém-se na liderança da direcção da IPSS do concelho de Rio Maior - foto DR
Instituição Particular de Solidariedade Social da freguesia de Alcobertas, em Rio Maior, assegura um trabalho meritório na área de apoio social aos mais idosos e tem investido em equipamentos e novas valências.

Os novos órgãos sociais do Centro de Convívio e Solidariedade Social de Sourões, em Alcobertas, foram eleitos recentemente. A direcção, para o mandato 2025-2029, é novamente presidida por Mário Ramos, que tem como vice-presidente Fernando Martins. Tiago Sousa é o secretário, Sónia Ferreira tem o cargo de tesoureiro e como vogal foi eleito Luís Nogueira. A mesa da assembleia geral é composta por Carlos Abreu (presidente), Ricardo Martins (1º secretário) e Sandra Nogueira (2º secretário). O conselho fiscal conta com Leonardo Ferreira como presidente e com Carina Bonifácio e Paula Martins como vogais.
O presidente reeleito, depois dos agradecimentos pela reeleição e a todos os membros que fazem parte dos órgãos sociais, referiu que nos últimos quatro anos foram dados passos muito importantes na vida da instituição. O número de utentes aumentou 45% e a instituição está hoje no limite das suas capacidades, com mais de 50 utentes. Aumentaram também a equipa de trabalho, actualmente com 15 funcionárias.
Durante o mandato cessante foram concluídas as obras de requalificação das instalações da instituição, para proporcionar melhores condições de centro de dia e serviço
de apoio domiciliário. Foram adquiridas duas viaturas novas de nove lugares para transporte de utentes e uma viatura nova de três lugares para apoio ao domicílio. Deu-se início às obras da construção da ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), uma nova valência de lar que é um sonho com quase três décadas. O equipamento irá dispor de 18 quartos com 35 camas num projecto financiado pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), com apoio da Segurança Social, Câmara de Rio Maior e Junta de Freguesia de Alcobertas.
Foi também iniciado o serviço de apoio domiciliário a sete dias, ainda sem comparticipação da Segurança Social, mas que a instituição considera fundamental para os seus utentes. Apostou-se ainda na modernização da gestão administrativa do Centro de Convívio e Solidariedade Social de Sourões.

