Centro de Solidariedade Social de Sourões com novos órgãos sociais
Instituição Particular de Solidariedade Social da freguesia de Alcobertas, em Rio Maior, assegura um trabalho meritório na área de apoio social aos mais idosos e tem investido em equipamentos e novas valências.
Os novos órgãos sociais do Centro de Convívio e Solidariedade Social de Sourões, em Alcobertas, foram eleitos recentemente. A direcção, para o mandato 2025-2029, é novamente presidida por Mário Ramos, que tem como vice-presidente Fernando Martins. Tiago Sousa é o secretário, Sónia Ferreira tem o cargo de tesoureiro e como vogal foi eleito Luís Nogueira. A mesa da assembleia geral é composta por Carlos Abreu (presidente), Ricardo Martins (1º secretário) e Sandra Nogueira (2º secretário). O conselho fiscal conta com Leonardo Ferreira como presidente e com Carina Bonifácio e Paula Martins como vogais.
O presidente reeleito, depois dos agradecimentos pela reeleição e a todos os membros que fazem parte dos órgãos sociais, referiu que nos últimos quatro anos foram dados passos muito importantes na vida da instituição. O número de utentes aumentou 45% e a instituição está hoje no limite das suas capacidades, com mais de 50 utentes. Aumentaram também a equipa de trabalho, actualmente com 15 funcionárias.
Durante o mandato cessante foram concluídas as obras de requalificação das instalações da instituição, para proporcionar melhores condições de centro de dia e serviço
de apoio domiciliário. Foram adquiridas duas viaturas novas de nove lugares para transporte de utentes e uma viatura nova de três lugares para apoio ao domicílio. Deu-se início às obras da construção da ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), uma nova valência de lar que é um sonho com quase três décadas. O equipamento irá dispor de 18 quartos com 35 camas num projecto financiado pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), com apoio da Segurança Social, Câmara de Rio Maior e Junta de Freguesia de Alcobertas.
Foi também iniciado o serviço de apoio domiciliário a sete dias, ainda sem comparticipação da Segurança Social, mas que a instituição considera fundamental para os seus utentes. Apostou-se ainda na modernização da gestão administrativa do Centro de Convívio e Solidariedade Social de Sourões.