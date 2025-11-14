Assinala-se hoje o Dia Mundial da Diabetes, com os novos dados da Direcção-Geral da Saúde a revelarem um aumento preocupante do número de casos no país. A endocrinologista Inês Manique afirma que a doença já não é exclusiva dos idosos e defende hábitos saudáveis como forma de prevenção.

Endocrinologista alerta que a diabetes já não é apenas uma doença dos idosos

A Direcção-Geral da Saúde revela que Portugal registou, em 2024, quase 81 mil novos casos de diabetes, elevando para mais de 936 mil o número de pessoas diagnosticadas. A endocrinologista Inês Manique, do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira, alerta que a doença está a surgir cada vez mais cedo. “A diabetes já não é aquela dicotomia de ser uma doença dos idosos. Infelizmente, estamos a apanhar casos cada vez mais cedo”, afirma, explicando que a obesidade, o sedentarismo e o estilo de vida pouco saudável aumentam o risco de diabetes tipo 2.

A médica sublinha que a literacia em saúde é essencial para a prevenção e lembra que uma alimentação equilibrada não precisa de ser cara, mas depende de escolhas conscientes e consistentes. “Ter um estilo de vida saudável não implica grande investimento. Tem a ver com escolhas”, diz.

Inês Manique destaca ainda que muitas pessoas descobrem a doença tarde, quando já convivem com outros problemas como hipertensão, obesidade ou fígado gordo. Para a médica, é urgente promover hábitos saudáveis desde cedo e reforçar a vigilância médica.

