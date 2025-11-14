Governo compromete-se com projecto da EN238 entre Ferreira do Zêzere, Sertã e Oleiros

O Governo comprometeu-se a elaborar os projectos de execução para os troços da Estrada Nacional 238 (EN238) que necessitam de intervenção entre os concelhos de Sertã, Oleiros e Ferreira do Zêzere, e a sua ligação à Autoestrada 13 (A13). “Só com um projecto de execução podemos verdadeiramente conhecer os custos da obra e, a partir daí, saber a que instrumento financeiro podemos recorrer para a sua concretização. E definir um calendário”, afirmou o presidente da Câmara da Sertã.

Numa nota enviada hoje à Lusa, Carlos Miranda explicou que esteve reunido recentemente com o ministro das Infraestruturas e Habitação, conjuntamente com os autarcas de Oleiros (distrito de Castelo Branco) e de Ferreira do Zêzere (distrito de Santarém). Segundo o autarca, Miguel Pinto Luz “comprometeu-se com a elaboração dos projectos de execução para os troços da EN238 que necessitam de intervenção, concretamente os troços entre Oleiros e Alto da Foz do Giraldo, e entre Cernache do Bonjardim e Ferreira do Zêzere”. O presidente da Câmara da Sertã, frisou que este compromisso do Ministério das Infraestruturas refere-se apenas ao projecto da obra, mas destacou a importância de finalmente se dar início a este processo. "Este caminho que agora iniciamos será certamente longo. Mas com paciência, bom senso e sentido de oportunidade, acredito que nos poderá levar à concretização desta obra tão importante para o concelho e para a região", disse. Na reunião de trabalho foram analisadas as diversas ligações rodoviárias estruturantes existentes nas regiões da Beira Baixa e Médio Tejo.