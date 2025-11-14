Já reabriu a Calçada de Santa Clara em Santarém

Via que liga a Ribeira de Santarém a Santarém esteve encerrada durante uma semana por razões de segurança, devido à instabilidade de um talude.

Já se encontra reaberta ao trânsito a Calçada de Santa Clara, que liga a Ribeira de Santarém a Santarém. Essa íngreme via, que só permite circulação automóvel no sentido ascendente, esteve encerrada durante uma semana por razões de segurança, devido à instabilidade de um talude. No início desta semana deu-se início a trabalhos de demolição e estabilização do talude.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, divulgou que se os trabalhos decorressem com normalidade a reabertura ocorreria esta sexta feira, 14 de Novembro, o que veio a verificar-se. A confirmação foi dada pelo vereador da oposição Pedro Ribeiro (PS), que publicou a novidade nas redes sociais. “Informação útil. Já se passa na Calçada de Santa Clara. A data indicada pelo Sr. Presidente foi respeitada e isso são boas notícias para a mobilidade e acesso à cidade”, escreveu o autarca socialista na manhã desta sexta-feira.

