uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-11-2025 15:00

Mimos de Natal em Ourém para realizar os desejos das crianças

cpcj solidariedade crianças infantil
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Comunidade de Ourém pode apadrinhar uma criança e oferecer-lhe o presente que ela deseja, contribuindo para um Natal mais feliz.

O município de Ourém está a desenvolver uma acção de solidariedade que tem como objectivo realizar os desejos de Natal das crianças do concelho. Na época natalícia que se avizinha, onde o espírito solidário sobressai em prol do bem comum, a autarquia promove o projecto “Mimos de Natal” e dá uma oportunidade à comunidade de apadrinhar uma criança e oferecer-lhe o presente que ela deseja, contribuindo para um Natal mais feliz e repleto de sorrisos.
Para o efeito, os interessados deverão consultar a plataforma “Mimos de Natal” e seleccionar a criança que pretendem apadrinhar, entregando depois o presente em causa no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, até ao dia 5 de Dezembro. Qualquer munícipe ou empresa do concelho pode apadrinhar uma criança e oferecer o presente que a mesma desejou, levando o espírito de Natal até junto de quem mais necessita e proporcionando momentos de enorme alegria.
O projecto “Mimos de Natal” destina-se a crianças dos 0 aos 12 anos que integram famílias acompanhadas pelos Serviços de Intervenção Social do Município, Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, Rendimento Social de Inserção e Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar