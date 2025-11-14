Risco de disseminação da gripe das aves é elevado

O risco de disseminação da gripe das aves é, neste momento, elevado, avisou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que determinou o confinamento em zonas de alto risco, numa altura em que Portugal contabiliza 31 focos de infecção, muitos deles ocorridos no distrito de Santarém. “Face ao acentuado aumento do número de focos de infeção pelo vírus da gripe aviária de alta patogenicidade confirmados e à sua ampla distribuição geográfica na Europa, neste momento, o risco de disseminação da doença entre aves selvagens e aves domésticas, é elevado”, alertou, em comunicado.

A DGAV sublinhou que a grande maioria dos focos em aves domésticas tem origem em contactos com aves selvagens, apelando ao reforço das medidas de biossegurança. As aves domésticas em estabelecimentos localizados nas zonas de alto risco, incluindo capoeiras domésticas e aves em cativeiro, têm de estar, obrigatoriamente, em cativeiro. Já nas zonas de protecção e vigilância é proibida a circulação de aves, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições, a circulação de carne fresca e de ovos para incubação e para consumo humano, bem como a circulação de subprodutos animais.

A DGAV precisou que todas as infrações a estas normas serão punidas. No início do mês, a gripe das aves voltou a ser confirmada nos distritos de Aveiro e Santarém. A edição de 2025 da Avisan – Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, em Santarém, foi cancelada devido ao agravamento da situação sanitária provocada pela gripe das aves, anunciou o CNEMA. O evento, que estava previsto decorrer entre 29 de Novembro e 1 de Dezembro, foi suspenso “face às condições excecionais e ao clima de incerteza das próximas semanas”, indicou o Conselho de Administração do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em comunicado. Qualquer suspeita de infeção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV. A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.