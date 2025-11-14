Sociedade | 14-11-2025 10:29
Ruben Cardoso eleito presidente da ARCAS
Compareceram 20 associados de um total de quatro centenas na sede da colectividade para votar a única lista a votação. Novos órgãos sociais vão iniciar trabalhos com a preparação do Carnaval de Samora Correia.
A assembleia geral da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) elegeu na quinta-feira Ruben Cardoso como presidente da direcção, por unanimidade, resultado dos 20 votos a favor.
Dos novos órgãos sociais da colectividade fazem ainda parte Rui Alves, presidente da Mesa da Assembleia, assim como João Gomes, presidente do Conselho Fiscal.
A lista, a única que se apresentou a sufrágio, vai assegurar e conduzir os destinos da ARCAS no biénio 2025-2027.
