Troço da estrada N1 encerrado entre Alenquer e Alto da Boavista

Está encerrada por tempo indeterminado a circulação na Estrada Nacional 1 no sentido Alenquer/Alto da Boavista, entre os quilómetros 36 e 37, devido ao abatimento da barreira de terra que ladeia a via. A informação foi avançada pela União de Freguesias de Alenquer, que alerta os automobilistas para as restrições e cuidados acrescidos na zona.

O trânsito mantém-se aberto no sentido descendente (Alto da Boavista/ Alenquer), embora deva ser feito com as naturais precauções, dada a instabilidade verificada no talude afectado. A ligação entre a N1 e a N9 continua igualmente operacional nos dois sentidos.

Como alternativa, a circulação entre Alenquer e Cheganças deve ser efectuada pela Rotunda das Freguesias, via IC2, solução indicada pelas autoridades enquanto decorrem avaliações e trabalhos no terreno.