uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-11-2025 11:17

Troço da estrada N1 encerrado entre Alenquer e Alto da Boavista

Troço da estrada N1 encerrado entre Alenquer e Alto da Boavista
Foto: Facebook União de Freguesias de Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O abatimento do talude junto à N1 levou ao encerramento imediato da via no sentido Alenquer/ Alto da Boavista. A circulação no sentido contrário continua aberta, embora com cautelas.

Está encerrada por tempo indeterminado a circulação na Estrada Nacional 1 no sentido Alenquer/Alto da Boavista, entre os quilómetros 36 e 37, devido ao abatimento da barreira de terra que ladeia a via. A informação foi avançada pela União de Freguesias de Alenquer, que alerta os automobilistas para as restrições e cuidados acrescidos na zona.
O trânsito mantém-se aberto no sentido descendente (Alto da Boavista/ Alenquer), embora deva ser feito com as naturais precauções, dada a instabilidade verificada no talude afectado. A ligação entre a N1 e a N9 continua igualmente operacional nos dois sentidos.
Como alternativa, a circulação entre Alenquer e Cheganças deve ser efectuada pela Rotunda das Freguesias, via IC2, solução indicada pelas autoridades enquanto decorrem avaliações e trabalhos no terreno.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar