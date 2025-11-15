Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros recolhe alimentos para famílias carenciadas

A União Recreativa e Desportiva da Atalaia em conjunto com o Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros está a recolher bens alimentares para as famílias mais carenciadas.

A recolha será feita em cada escola do agrupamento entre os dias 17 de Novembro e 2 de Dezembro sendo que a distribuição dos alimentos ficará a cargo da colectividade com o apoio da misericórdia.

Os bens essenciais a ter em conta são as massas, arroz, enlatados (feijão, grão, salsichas), conservas (atum, sardinhas), sumos, leite, farinha, açúcar e bolachas. Vão ainda ser recolhidos produtos de higiene pessoal como sabonete, shampoo, detergentes da loiça e roupa, pastas e escova de dentes.