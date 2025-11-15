uma parceria com o Jornal Expresso
15/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-11-2025 07:00

Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros recolhe alimentos para famílias carenciadas

doacao alimentos recolha
foto ilustrativa
União Recreativa e Desportiva da Atalaia e o Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros estão a promover uma recolha de bens alimentares para as famílias carenciadas.

A recolha será feita em cada escola do agrupamento entre os dias 17 de Novembro e 2 de Dezembro sendo que a distribuição dos alimentos ficará a cargo da colectividade com o apoio da misericórdia.
Os bens essenciais a ter em conta são as massas, arroz, enlatados (feijão, grão, salsichas), conservas (atum, sardinhas), sumos, leite, farinha, açúcar e bolachas. Vão ainda ser recolhidos produtos de higiene pessoal como sabonete, shampoo, detergentes da loiça e roupa, pastas e escova de dentes.

