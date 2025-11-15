uma parceria com o Jornal Expresso
15/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-11-2025 09:49

Benavente quer integrar Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

Benavente quer integrar Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo
A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, anunciou na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, que o município vai avançar com o processo para aderir à Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo.

A Câmara Municipal de Benavente vai apresentar uma proposta formal para integrar a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), revelou sexta-feira, 14 de Novembro, a presidente da autarquia, Sónia Ferreira, durante a cerimónia oficial da Feira Nacional do Cavalo, na Golegã.
A autarca justificou a intenção com o peso histórico, cultural e económico do sector equestre no concelho, onde as coudelarias representam “um património vivo e de enorme valor para a identidade local”.
“É incompreensível que um concelho com tantas coudelarias e uma ligação tão forte ao mundo equestre e à arte da campinagem não tenha estado na fundação desta associação”, afirmou Sónia Ferreira, sublinhando que o processo passará pela apreciação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal.
A presidente destacou ainda o papel das freguesias de Samora Correia e Santo Estêvão no desenvolvimento socioeconómico da actividade equestre, bem como a relevância da Companhia das Lezírias na preservação da identidade rural e cultural do concelho.
Segundo a autarca, a qualidade dos cavalos produzidos em Samora Correia, Santo Estêvão e Benavente atrai criadores de vários países, contribuindo para o reconhecimento internacional do concelho no sector.
