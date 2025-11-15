uma parceria com o Jornal Expresso
16/11/2025

Sociedade | 15-11-2025 15:34

Conferência em Santarém sobre o colapso do Homo Sapiens

“O Colapso do Homo Sapiens: neijuan” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está agendada para dia 20 de Novembro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como orador o professor doutor Luís Saboga Nunes.
