Conferência em Santarém sobre o colapso do Homo Sapiens

“O Colapso do Homo Sapiens: neijuan” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está agendada para dia 20 de Novembro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como orador o professor doutor Luís Saboga Nunes.