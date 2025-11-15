Exploração de porcos na Chamusca com falhas graves nas condições de higiene e maneio dos animais

A Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) identificou “não conformidades” no maneio dos animais e nas condições de higiene numa exploração da Intergados, localizada no concelho da Chamusca. A SIC divulgou na quarta-feira, 12 de Novembro, uma reportagem na qual a ONG ARDE Global denunciava maus-tratos e negligência numa exploração de porcos da Intergados, que pertence ao grupo Montalva.

“Cumpre-nos informar que foi realizado hoje um controlo oficial à exploração, com o objectivo de averiguar os factos apresentados […]. Durante esta acção foram confirmadas não conformidades ao nível das instalações, maneio dos animais, higiene e biossegurança”, revelou a DGAV, em resposta à Lusa. Na sequência deste controlo, foram determinadas correcções obrigatórias, a implementar pelo operador em causa, que não foram reveladas. “A DGAV continuará a acompanhar no terreno a implementação das medidas correctivas determinadas, podendo adoptar outras medidas previstas na legislação, caso tal venha a justificar-se”, referiu.

A exploração está certificada com um selo de bem-estar animal. A Welfair, responsável pela atribuição do selo de bem-estar animal, realizou, no início do mês uma investigação e uma auditoria surpresa à exploração. Na sequência desta operação, decidiu manter a certificação, sublinhando, em resposta à Lusa, recebida esta tarde, que nem todas as imagens divulgadas pertencem à exploração localizada no distrito de Santarém. “No vídeo transmitido pela SIC, misturam-se imagens da criação de suínos com imagens de uma criação de patos, onde se observam claros maus-tratos”, precisou. A Lusa contactou a Intergados e aguarda uma resposta.