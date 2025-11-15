uma parceria com o Jornal Expresso
15/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-11-2025 09:44

Exploração de porcos na Chamusca com falhas graves nas condições de higiene e maneio dos animais

Exploração de porcos na Chamusca com falhas graves nas condições de higiene e maneio dos animais
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária identifica “não conformidades” no maneio dos animais em exploração da Intergados, no concelho da Chamusca.

A Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) identificou “não conformidades” no maneio dos animais e nas condições de higiene numa exploração da Intergados, localizada no concelho da Chamusca. A SIC divulgou na quarta-feira, 12 de Novembro, uma reportagem na qual a ONG ARDE Global denunciava maus-tratos e negligência numa exploração de porcos da Intergados, que pertence ao grupo Montalva.
“Cumpre-nos informar que foi realizado hoje um controlo oficial à exploração, com o objectivo de averiguar os factos apresentados […]. Durante esta acção foram confirmadas não conformidades ao nível das instalações, maneio dos animais, higiene e biossegurança”, revelou a DGAV, em resposta à Lusa. Na sequência deste controlo, foram determinadas correcções obrigatórias, a implementar pelo operador em causa, que não foram reveladas. “A DGAV continuará a acompanhar no terreno a implementação das medidas correctivas determinadas, podendo adoptar outras medidas previstas na legislação, caso tal venha a justificar-se”, referiu.
A exploração está certificada com um selo de bem-estar animal. A Welfair, responsável pela atribuição do selo de bem-estar animal, realizou, no início do mês uma investigação e uma auditoria surpresa à exploração. Na sequência desta operação, decidiu manter a certificação, sublinhando, em resposta à Lusa, recebida esta tarde, que nem todas as imagens divulgadas pertencem à exploração localizada no distrito de Santarém. “No vídeo transmitido pela SIC, misturam-se imagens da criação de suínos com imagens de uma criação de patos, onde se observam claros maus-tratos”, precisou. A Lusa contactou a Intergados e aguarda uma resposta.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar